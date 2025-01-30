Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 143: Nanny undercover
22 Min.Ab 12
In der Lokalredaktion einer Tageszeitung erhitzen Gerüchte um einen tödlich verunglückten Lokalpolitiker die Gemüter: War es Selbstmord oder ein Unfall? Als die Journalistin Yasemin durch Zufall einen Job als Nanny bei der verwitweten Charlotte ergattert, hat die kleine Tochter in ihr schnell eine neue Freundin gefunden. Doch Yasemin wittert die große Chance ihr Können unter Beweis zu stellen und will um jeden Preis einen Skandal aufdecken. Wie wird sich Yasemin entscheiden?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1