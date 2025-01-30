Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 25: Zwei beste Freunde und Julia
23 Min.Ab 12
Seit Grundschullehrer Tim Baumann (31) von seiner Ex-Freundin betrogen wurde, ist er zu schüchtern um Frauen anzusprechen und träumt stattdessen insgeheim von der einen großen, wahren Liebe. Ganz im Gegensatz zu seinem besten Freund Alex. Der Womanizer schleppt stündlich Frauen ab. An die Liebe glaubt Alex nicht. Dann hofft lernt Tim die schöne Julia kennen und verliebt sich Hals über Kopf in sie. Er ahnt nicht, dass er schon bald eine Entscheidung fällen muss.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1