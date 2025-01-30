Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Anders als geplant

SAT.1Staffel 8Folge 151
Anders als geplant

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 151: Anders als geplant

23 Min.Ab 12

Mit One Night Stands kennt sich Hanna Gruber (36) aus. Grade als sie meint, mal wieder auf einen Womanizer reingefallen zu sein, überredet sie ihr Mitbewohner und bester Freund Kai (37), eben diesem Womanizer Philipp eine Chance zu geben. Und - Volltreffer! Sie zieht zu ihm, bekommt die Welt zu Füßen gelegt und on top auch noch einen Heiratsantrag. Alles scheint perfekt. Nur ihr bester Freund Kai fehlt. Ist Hannas neues Bilderbuchleben das, was sie wirklich will?

