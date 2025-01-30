Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 35: Für das Leben meines Kindes
22 Min.Ab 12
Anna (28) hat sich immer Kinder gewünscht. Doch sie hat einen angeborenen Herzfehler und würde eine Schwangerschaft nicht überleben. Mit ihrem Freund Dirk (31) ist sie seit fünf Jahren glücklich und er hat sich sogar für sie sterilisieren lassen - umso größer der Schock, als Anna plötzlich schwanger wird. Eine Katastrophe, denn Anna muss sich zwischen ihrem Leben und dem ihres Babys entscheiden.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Copyrights:© Sat.1