Staffel 7Folge 421vom 09.12.2014
23 Min.Folge vom 09.12.2014Ab 12

Re-Location-Agentin Eva Wagner (30) hat schon vielen Kunden den Umzug in eine neue Stadt einfacher gemacht. Doch bei diesem speziellen Auftrag geht es um mehr als nur Schulen und Hausbesichtigungen: sie muss eine Ehefrau spielen! Und zwar für Dr. Armin Althoff (34). Um einen Sponsor zu überzeugen, in sein Forschungsprojekt zu investieren, braucht er eine Ehefrau. Dem Geldgeber ist Familie wahnsinnig wichtig. Doch kann das gut gehen, wenn man lügt, bis sich die Balken biegen?

