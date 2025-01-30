Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 31: Mein Chef, der Schläger
23 Min.Ab 12
Das zweite Staatsexamen seit kurzem in der Tasche und schon eine Jobzusage: Der 28-jährige Rechtsanwalt Lukas Hartmann hat allen Grund zum Feiern. Doch als er mit seiner Freundin Lara anstoßen will, ahnt er nicht, welche Lawine er damit lostritt. Denn Lara ist verlobt! Und das ausgerechnet mit seinem neuen Chef. Aus Angst vor den Konsequenzen trennt sie sich von Lukas. Denn hinter ihrer Beziehung zu Lukas' neuem Arbeitgeber steckt ein brutales Abhängigkeitsverhältnis ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1