Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 121: Nichts geht mehr
23 Min.Ab 12
Eigentlich will der Koch Max Sebening (44) nach Hamburg zu seiner Frau fahren, um sich mit ihr zu versöhnen. Doch dann geht alles schief: Sein Zug fällt aus, dann rennt ihn eine Frau über den Haufen und kurz danach muss er sich auch noch für sie mit ihrem Mann prügeln. Als er die Kosmetikerin Susanna Busche (40) aus Mitleid auch noch in seinem Hotelzimmer aufnimmt, geraten die beiden heftig aneinander. Eigentlich kein Beginn für eine Liebesgeschichte. Oder doch?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
