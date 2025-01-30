Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 130: Schmerz der Vergangenheit
23 Min.Ab 12
Als Melanie Broch (32) nach zwei Jahren Beziehung erfährt, dass sie schwanger ist, kann sie ihr Glück kaum fassen. Ihr Freund Lukas dagegen rastet komplett aus und stellt sie vor die Wahl: "Das Kind oder ich." Melanie merkt, dass sie ihre große Liebe doch nicht so gut kennt, wie sie dachte. Auf der Suche nach seiner Mutter und Schwester, mit der er seit Jahren keinen Kontakt mehr hat, stößt sie auf ein dunkles Familiengeheimnis.
