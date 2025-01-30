Schicksale - und plötzlich ist alles anders
In Marens (38) Leben ist ihre Tochter Hanna (16) der Mittelpunkt. Die Alleinerziehende und die 16-Jährige haben ein sehr inniges Verhältnis. Doch als Hanna ihren ersten Freund Roman (17) kennenlernt, verändert sich alles. Hanna beginnt die Schule zu schwänzen und ihre Mutter anzulügen. Maren ist verzweifelt und kommt nicht mehr an sie ran. Als Hanna ihr Sparbuch räumt und von zu Hause abhaut ahnt Maren, dass Roman dahinter steckt und ein dunkles Geheimnis mit sich trägt.
