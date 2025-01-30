Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 84: Fabians Flaschenpost
23 Min.Ab 12
Die 35-jährige Zeitungs-Redakteurin Helena Graf hat den Glauben an die wahre Liebe verloren. Bis sie beim Joggen an der Isar eine Flaschenpost findet. "Liebe Unbekannt e... ich weiß, dass es dich gibt. Fabian." Helena ist von dieser Liebeserklärung zutiefst berührt und beginnt mit der Suche nach "Fabian". Was Helena allerdings nicht ahnt, ist, dass ihr Traumprinz näher ist, als es scheint.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1