Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 23
Folge 23: Über den Tod hinaus

23 Min.Ab 12

Mit der Diagnose Hirntumor bricht die heile Welt des Paares Lena (30) und Joshua (34) Kirsch für immer zusammen. Als Joshua nach nur einem halben Jahr stirbt, ist Lena untröstlich. Bis sie auf einen Mann trifft, der Joshua zum Verwechseln ähnlich sieht: Sein Zwillingbruder Aaron. Die beiden verlieben sich in einander. Doch Lena kann nicht akzeptieren, dass Aaron trotz der äußeren Ähnlichkeit ein ganz anderer Mensch ist als Joshua. Sie setzt damit ihre Liebe auf Spiel ...

SAT.1
