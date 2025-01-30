Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 41
23 Min.Ab 12

Job, Auto, Geld - so hat sich Tobi (26) seine Zukunft immer vorgestellt. Der ehrgeizige Plan, in der Firma von Immobilien-Hai Frank Müller Karriere zu machen, scheint aufzugehen. Als Tobi persönlich dafür sorgt, dass ein Millionen-Deal abgeschlossen wird, befördert ihn Müller zu seinem Assistenten. Doch dann trifft er auf Leah (21), die sich für den Erhalt alter Wohnfläche engagiert. Tobi verliebt sich in sie und verschweigt ihr, dass er eigentlich auf der anderen Seite steht.

SAT.1
Alle 14 Staffeln und Folgen