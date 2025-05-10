Michelle vs. Sabrina Setlur: Der Showdown der Musik-Ikonen!Jetzt kostenlos streamen
Schlag den Star
Folge 4: Michelle vs. Sabrina Setlur: Der Showdown der Musik-Ikonen!
204 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12
Schlagerstar Michelle und Rap-Queen Sabrina Setlur treten bei „Schlag den Star“ gegeneinander an. Wer singt, schwitzt und siegt sich zum Triumph?
Alle Staffeln im Überblick
