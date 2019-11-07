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Schmetterlinge im Bauch

Episode 106

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 106vom 07.11.2019
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Schmetterlinge im Bauch

Folge 106: Episode 106

22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Nellys Tag fängt so gut an: Die Presse reißt sich um sie, aber Mark scheint davon nicht begeistert zu sein und verhält sich kühl. Auch die Kollegen verstummen in ihren Gesprächen, wenn Nelly auftaucht. Und Nils hat kein Ohr für sie, weil er mit Maybritt beschäftigt ist. Die Welt hat sich gegen Nelly verschworen - und zu Hause bei Katrin wartet schon die nächste Hiobsbotschaft ...

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