Folge 117: Episode 117
22 Min.Ab 12
Nelly wird weder von Carola und noch viel weniger von Mark nachhaltig wegen Jens' und Annes Hochzeit getröstet. Erst Nils gelingt es, sie mit Humor und Einfühlsamkeit aufzubauen. Aber ihr Trauma lässt sich natürlich nicht auf die Schnelle therapieren, und als Jens telefonisch nachfragt, greift sie zu einer Notlüge ...
