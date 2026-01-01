Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 117

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 117
Episode 117

Schmetterlinge im Bauch

Folge 117: Episode 117

22 Min.Ab 12

Nelly wird weder von Carola und noch viel weniger von Mark nachhaltig wegen Jens' und Annes Hochzeit getröstet. Erst Nils gelingt es, sie mit Humor und Einfühlsamkeit aufzubauen. Aber ihr Trauma lässt sich natürlich nicht auf die Schnelle therapieren, und als Jens telefonisch nachfragt, greift sie zu einer Notlüge ...

SAT.1 emotions
