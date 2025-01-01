Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 123

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 123
Joyn Plus
Episode 123

Episode 123Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 123: Episode 123

24 Min.Ab 12

Mark bemerkt die Anziehung zwischen Nelly und Nils. Um Nelly nicht zu verlieren, macht er ihr einen Heiratsantrag. Die Situation wird von Nils missverstanden, er glaubt, Nelly stehe nicht zu ihren Gefühlen für ihn und beschließt, tief enttäuscht abzureisen. Nelly lehnt den Antrag ab und folgt Nils, um ihn von der Aufrichtigkeit ihrer Gefühle zu überzeugen ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen