Schmetterlinge im Bauch
Folge 123: Episode 123
24 Min.Ab 12
Mark bemerkt die Anziehung zwischen Nelly und Nils. Um Nelly nicht zu verlieren, macht er ihr einen Heiratsantrag. Die Situation wird von Nils missverstanden, er glaubt, Nelly stehe nicht zu ihren Gefühlen für ihn und beschließt, tief enttäuscht abzureisen. Nelly lehnt den Antrag ab und folgt Nils, um ihn von der Aufrichtigkeit ihrer Gefühle zu überzeugen ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions