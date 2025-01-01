Schmetterlinge im Bauch
Folge 27: Episode 27
22 Min.Ab 12
Nils arbeitet ohne Rücksicht auf seine verletzten Hände, um das Chaos in seinem Kopf zu verdrängen. Als Melanie plötzlich bei ihm auftaucht und die beiden sich unbeabsichtigt begegnen, bricht bei beiden eine Fassade zusammen. Nils kann endlich seine Trauer zulassen.
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions