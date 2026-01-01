Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 34

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 34
Episode 34

Schmetterlinge im Bauch

Folge 34: Episode 34

22 Min.Ab 12

Als Mark die Nachricht von Antjes Selbstmordversuch erreicht, fühlt er sich schuldig. Es kommt zu einem heftigen Streit mit Konstantin, bei dem das gemeinsame Projekt Star Line zu zerbrechen droht. Nelly versucht, zwischen den beiden zu vermitteln ... Alex und Laja versuchen, in Eigeninitiative Geld zu verdienen. Als Nils dahinterkommt, wird ihm klar, dass er das nicht zulassen kann ...

