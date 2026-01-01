Schmetterlinge im Bauch
Folge 34: Episode 34
22 Min.Ab 12
Als Mark die Nachricht von Antjes Selbstmordversuch erreicht, fühlt er sich schuldig. Es kommt zu einem heftigen Streit mit Konstantin, bei dem das gemeinsame Projekt Star Line zu zerbrechen droht. Nelly versucht, zwischen den beiden zu vermitteln ... Alex und Laja versuchen, in Eigeninitiative Geld zu verdienen. Als Nils dahinterkommt, wird ihm klar, dass er das nicht zulassen kann ...
