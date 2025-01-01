Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 42
Folge 42: Episode 42

21 Min.Ab 12

Weil Nelly das Loungekonzept nicht vorlegen kann, bekommt sie von Judith Druck und muss sich den restlichen Tag von Volker nerven lassen, der einen Teil von Nellys Arbeit übernommen hat. Sie arbeitet die ganze Nacht und schafft es schließlich mit Nils' Hilfe, die Präsentation fertigzustellen. Als sie die Datei am nächsten Tag Mark zeigen will, stellt sie mit Entsetzen fest: Sie ist weg!

SAT.1 emotions
