Schmetterlinge im Bauch
Folge 48: Episode 48
22 Min.Ab 12
Nelly hat endlich Gewissheit: Mark liebt sie. Das Problem dabei: seine Bindungsangst. Maybritt rät ihr zu mehr Lässigkeit in Liebesdingen - sie nimmt es sich zu Herzen ... Für Alex kommt es noch dicker: Erst überrascht sie Laja und Zack bei einem Kuss, später erfährt sie, dass sie mit Tobi verkuppelt werden sollte. Als sie ihrer Wut freien Lauf lässt, reagiert Laja anders als erwartet.
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
