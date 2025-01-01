Schmetterlinge im Bauch
Folge 50: Episode 50
22 Min.Ab 12
Mark lässt Judiths verlockendes Angebot nicht mehr los. Er riskiert sogar, Nelly zu verärgern, weil er in Gedanken bei der Möglichkeit ist, reich zu werden. Als er Nelly durch die Blume fragt, wie sie an seiner Stelle handeln würde, rät sie ihm ab. Doch Mark riskiert es trotzdem - und verliert alles. Nelly geht die Neugier ihrer Mutter auf die Nerven.
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
