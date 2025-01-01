Schmetterlinge im Bauch
Folge 58: Episode 58
22 Min.Ab 12
Nach dem großen Streit will sich Carola mit Zack versöhnen, doch er lässt sie abblitzen. Erst als Zack Carolas "Hilfe" benötigt, sucht er seinerseits die Versöhnung ... Konstantin hat Klemmi und Mark die Hoffnung gemacht, beide bald aus dem türkischen Gefängnis zu holen, aber Hallstedt durchkreuzt dessen Pläne und besticht die Behörden.
