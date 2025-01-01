Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joyn Plus
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 61
22 Min.Ab 12

Mit Kult-Rocker Harry Terror als Fluggast hofft Star Line, aus den negativen Schlagzeilen herauszukommen. Leider muss Mark feststellen, dass Judith ihn von den Vorteilen dieser Imagekampagne ausgeschlossen hat. Als der Fluggast ihn auch noch als den Drogen-Piloten erkennt, läuft alles aus dem Ruder.

