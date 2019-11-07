Schmetterlinge im Bauch
Folge 70: Episode 70
22 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Nachdem sich Mark zur Feier seiner unerwarteten Ruhetage etwas betrunken hat, erkennt Nelly in jeder seiner Handlungen den abhängigen Junkie. Obwohl sie beschließt ihm zu vertrauen, kommt er ihren Unterstellungen auf die Schliche ... Nach ihrem ersten Streit will sich Zack bei Laja mit einer großen Liebeserklärung entschuldigen - und die geht irrtümlich an Alex.
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Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions & © Season 1: Sat.1