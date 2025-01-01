Schmetterlinge im Bauch
Folge 72: Episode 72
21 Min.Ab 12
Nelly wird von Carola auf Bodenbachs Spur gebracht. Sie überzeugt mit viel Mühe Mark davon, dass Hallstedt ihn beim Aktiendeal reinlegen wollte. Zusammen mit Nils überlegen sie, wie sie Bodenbach zu einem Geständnis bringen können ... Laja versucht vergeblich, Zack zu erreichen - doch er will sie nicht sprechen. Alex will Laja helfen, macht aber alles nur noch schlimmer ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
