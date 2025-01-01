Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 72

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 72
Joyn Plus
Episode 72

Episode 72Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 72: Episode 72

21 Min.Ab 12

Nelly wird von Carola auf Bodenbachs Spur gebracht. Sie überzeugt mit viel Mühe Mark davon, dass Hallstedt ihn beim Aktiendeal reinlegen wollte. Zusammen mit Nils überlegen sie, wie sie Bodenbach zu einem Geständnis bringen können ... Laja versucht vergeblich, Zack zu erreichen - doch er will sie nicht sprechen. Alex will Laja helfen, macht aber alles nur noch schlimmer ...

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen