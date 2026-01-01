Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 74
21 Min.Ab 12

Nachdem ihr Plan mit Bodenbach fehlgeschlagen ist, sieht Nelly nur noch eine Chance für Mark: Er muss mit seinem Bruder reden. Doch Mark kann nicht über seinen Schatten springen ... Während Nils mit der Maybrittschen Art, eine Bettbeziehung zu führen, immer besser klar kommt, entdeckt Maybritt an sich die ersten Anzeichen einer von ihr gefürchteten Seuche: Verliebtheit!

SAT.1 emotions
