Schmetterlinge im Bauch
Folge 74: Episode 74
21 Min.Ab 12
Nachdem ihr Plan mit Bodenbach fehlgeschlagen ist, sieht Nelly nur noch eine Chance für Mark: Er muss mit seinem Bruder reden. Doch Mark kann nicht über seinen Schatten springen ... Während Nils mit der Maybrittschen Art, eine Bettbeziehung zu führen, immer besser klar kommt, entdeckt Maybritt an sich die ersten Anzeichen einer von ihr gefürchteten Seuche: Verliebtheit!
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions