Schmetterlinge im Bauch
Folge 77: Episode 77
22 Min.Ab 12
Als Mark Nelly mit seiner Freiheitsliebe vor den Kopf stößt, sucht sie Nils' Beistand - sie muss aber erkennen, dass auch Nils nur ein Mann ist ... Weil Hallstedt Judith wie eine Sekretärin behandelt hat, entschließt sie sich, ihm über eine fingierte Kunstauktion das Geld abzunehmen, das sie braucht, um Mark bei Hallstedt auszulösen.
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions