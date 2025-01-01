Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 78

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 78
Episode 78

Schmetterlinge im Bauch

Folge 78: Episode 78

22 Min.Ab 12

Nelly wäre bereit zur Versöhnung, doch Mark will nicht einsehen, dass er sich entschuldigen muss. Als er auch noch abfällig über den leidenden Nils redet, ist es Zeit für klare Worte. Für Nelly steht fest: Heute Abend hat Nils Priorität. Der glaubt, mit der Trennung von Maybritt keine Probleme zu haben, aber ein melancholischer Abschied in der Werkstatt belehrt ihn eines Besseren.

