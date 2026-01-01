Schmetterlinge im Bauch
Folge 80: Episode 80
22 Min.Ab 12
Mark will mit Nelly feiern, dass er seine Schulden bei Hallstedt los ist, doch die schleppt Nils mit ins Mercato. Als Mark ihn so beleidigt, dass er geht, lässt Nelly Mark sitzen. Als er die beiden in Nils' Wohnung sieht, bringt ihn seine Eifersucht in eine äußerst peinliche Lage. Katrins Freundschaft mit Volker wächst - kein Wunder, der Mann versteht etwas von Schuhen ...
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions