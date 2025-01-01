Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schmetterlinge im Bauch

Episode 82

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 82
Joyn Plus
Episode 82

Episode 82Jetzt ohne Werbung streamen

Schmetterlinge im Bauch

Folge 82: Episode 82

21 Min.Ab 12

Nellys unfreiwilliger Ausflug mit Mark im Helikopter kostet sie fast ihren Job. Judith kann nicht verhindern, dass Hallstedt ihr anbietet, das Star Line-Gesicht zu werden. Beleidigt warnt sie Nelly davor, sich auf die Protektion von Hallstedt zu verlassen. Alex sieht in dem Sänger Hot Steam ihre Chance ins Showgeschäft einzusteigen. Ob sie die Sicherheitsleute überlisten und ihn treffen kann?

Alle Staffeln im Überblick

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

Alle 1 Staffeln und Folgen