Schmetterlinge im Bauch
Folge 82: Episode 82
21 Min.Ab 12
Nellys unfreiwilliger Ausflug mit Mark im Helikopter kostet sie fast ihren Job. Judith kann nicht verhindern, dass Hallstedt ihr anbietet, das Star Line-Gesicht zu werden. Beleidigt warnt sie Nelly davor, sich auf die Protektion von Hallstedt zu verlassen. Alex sieht in dem Sänger Hot Steam ihre Chance ins Showgeschäft einzusteigen. Ob sie die Sicherheitsleute überlisten und ihn treffen kann?
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
© SAT.1 emotions