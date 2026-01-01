Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 85

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 85
Episode 85

Schmetterlinge im Bauch

Folge 85: Episode 85

22 Min.Ab 12

Nachdem Hallstedt mitbekommen hat, dass Judith ihn mit der Bild-Auktion hereingelegt hat, macht er deutlich, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Da sich gleichzeitig Konstantin wie ein echter Freund verhält, zweifelt Judith daran, ob es richtig war, sich gegen die Eppingers und für Hallstedt zu entscheiden. Noch wäre es möglich umzuschwenken ...

