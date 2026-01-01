Schmetterlinge im Bauch
Folge 85: Episode 85
22 Min.Ab 12
Nachdem Hallstedt mitbekommen hat, dass Judith ihn mit der Bild-Auktion hereingelegt hat, macht er deutlich, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Da sich gleichzeitig Konstantin wie ein echter Freund verhält, zweifelt Judith daran, ob es richtig war, sich gegen die Eppingers und für Hallstedt zu entscheiden. Noch wäre es möglich umzuschwenken ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions