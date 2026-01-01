Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 87
21 Min.Ab 12

Nelly hat Konstantin ihre Beziehung zu Mark gestanden. Als seine Reaktion darauf positiv ist, entscheidet sie sich, ihm auch zu erzählen, dass Mark seine Anteile verpfändet hat ... Alex droht aufzufliegen, als Tante Inge sie bei Star Line besuchen will. Sie glaubt, sie sei dort Stewardess-Azubi ... Klemmi darf Jenny mit der Schere aus dem Rentierkostüm schneiden, doch der Anblick ist zu viel für ihn ...

