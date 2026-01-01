Schmetterlinge im Bauch
Folge 87: Episode 87
21 Min.Ab 12
Nelly hat Konstantin ihre Beziehung zu Mark gestanden. Als seine Reaktion darauf positiv ist, entscheidet sie sich, ihm auch zu erzählen, dass Mark seine Anteile verpfändet hat ... Alex droht aufzufliegen, als Tante Inge sie bei Star Line besuchen will. Sie glaubt, sie sei dort Stewardess-Azubi ... Klemmi darf Jenny mit der Schere aus dem Rentierkostüm schneiden, doch der Anblick ist zu viel für ihn ...
Alle Staffeln im Überblick
Schmetterlinge im Bauch
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions