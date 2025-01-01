Schmetterlinge im Bauch
Folge 88: Episode 88
22 Min.Ab 12
Nelly gelingt es endlich, Mark davon zu überzeugen, dass er seinen Bruder um Hilfe bitten muss. Doch zu spät: Hallstedt kommt ihm zuvor - und plötzlich ist Mark draußen. Eigentlich will sich Nils nur bei Maybritt bedanken. Doch wie sich herausstellt, funktioniert die erotische Anziehungskraft zwischen den beiden noch, aber zu Nils' Ärger will Maybritt auf einmal nur Freundschaft.
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
