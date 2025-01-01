Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 88

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 88
Folge 88: Episode 88

22 Min.Ab 12

Nelly gelingt es endlich, Mark davon zu überzeugen, dass er seinen Bruder um Hilfe bitten muss. Doch zu spät: Hallstedt kommt ihm zuvor - und plötzlich ist Mark draußen. Eigentlich will sich Nils nur bei Maybritt bedanken. Doch wie sich herausstellt, funktioniert die erotische Anziehungskraft zwischen den beiden noch, aber zu Nils' Ärger will Maybritt auf einmal nur Freundschaft.

