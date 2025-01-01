Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 92

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 92
Folge 92: Episode 92

22 Min.Ab 12

Nils spricht Nelly gegenüber offen über seine tiefen Gefühle, die er für sie empfindet. Es stellt sich heraus, dass Nelly mit dem Geständnis weniger umgehen kann als Nils selber. Die Frage, wer wo mit wem Silvester feiert, bekommt eine besondere Bedeutung für alle Beteiligten - auch für Mark. Tante Inges Besuch nähert sich dem Ende - eigentlich ...

