Schmetterlinge im Bauch
Folge 94: Episode 94
22 Min.Ab 12
Klemmi glaubt, Jenny habe Silvester Dienst und will ihr Gesellschaft leisten, um den vom Horoskop versprochenen Kuss abzustauben. Jenny ist allerdings mit Maybritt unterwegs ... Während Maybritt nach Nils' Quasi-Absage entschlossen ist, das Beste aus Silvester zu machen, beschließt Nils, einem Silvester mit Nelly durch ein intimes Familien-Silvester aus dem Weg zu gehen.
