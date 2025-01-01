Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmetterlinge im Bauch

Episode 94

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 94
Episode 94

Schmetterlinge im Bauch

Folge 94: Episode 94

22 Min.Ab 12

Klemmi glaubt, Jenny habe Silvester Dienst und will ihr Gesellschaft leisten, um den vom Horoskop versprochenen Kuss abzustauben. Jenny ist allerdings mit Maybritt unterwegs ... Während Maybritt nach Nils' Quasi-Absage entschlossen ist, das Beste aus Silvester zu machen, beschließt Nils, einem Silvester mit Nelly durch ein intimes Familien-Silvester aus dem Weg zu gehen.

Schmetterlinge im Bauch
SAT.1 emotions
Schmetterlinge im Bauch

Schmetterlinge im Bauch

