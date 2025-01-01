Schmetterlinge im Bauch
Folge 97: Episode 97
21 Min.Ab 12
Nils fällt auf Grund seiner Blutvergiftung überraschend ins Koma und schwebt in Lebensgefahr. Nelly eilt an sein Krankenbett und trifft dort überraschend auf Maybritt. Im Angesicht des Todes gesteht Maybritt ihr ihre Liebe zu Nils. Als Nils über den Berg ist, bittet Maybritt sie, allein bei Nils sein zu dürfen, wenn er aufwacht ...
Schmetterlinge im Bauch
Genre:Romantische Komödie, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
