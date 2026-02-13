Schmugglern auf der Spur
Folge 5: Über Bord
43 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Jedes Jahr erreichen über hundert Millionen Reisende die USA. Unter diesem endlosen Strom an Menschen befinden sich zahlreiche Schmuggler, die ihre Waren illegal ins Land schleusen möchten. Die Mitarbeiter von Homeland Security sind rund um die Uhr im Einsatz, um den Verbrechern auf die Spur zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmugglern auf der Spur
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH