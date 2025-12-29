Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmugglern auf der Spur

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 3vom 29.12.2025
43 Min. Ab 12

Im Hafen von Philadelphia kommen monatlich Tausende von Containern an. Die Beamten durchsuchen eine Lieferung mit Bananen aus der Dominikanischen Republik und stoßen auf verstecktes Kokain.

ProSieben MAXX
