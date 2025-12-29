Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 5Folge 4vom 29.12.2025
Folge 4: Einsatz gegen Ecstasy

43 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

In Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden stellt Homeland Security am Flughafen von Philadelphia eine Ladung Ecstasy-Pillen im Wert von 500.000 Dollar sicher. Gemeinsam wollen die Beamten herausfinden, wer der Empfänger des Pakets ist, um einen möglichen Drogenring in den USA zu zerschlagen.

