Schmugglern auf der Spur
Folge 6: Undercover-Einsatz
43 Min. Ab 12
Am Grenzübergang in El Paso patrouillieren die Beamten entlang des Grenzzauns, um illegale Einwanderer sofort festzunehmen. In Orange County bereitet Homeland Security einen Undercover-Einsatz vor: Ein verdeckt ermittelnder Polizist trifft sich mit bekannten Drogenhändlern, um sie auf frischer Tat zu ertappen.
Schmugglern auf der Spur
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
12
