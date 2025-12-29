Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmugglern auf der Spur

Schnee auf Eis

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 8vom 29.12.2025
Schnee auf Eis

Schnee auf EisJetzt kostenlos streamen

Schmugglern auf der Spur

Folge 8: Schnee auf Eis

43 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs am Grenzübergang in El Paso stoßen die Beamten auf Kokain im Wert von einer Million Dollar, das in der Kühlanlage des Lkw versteckt ist. In Los Angeles führt Homeland Security einen Einsatz durch, bei dem ein Undercover-Polizist ein Paket voller Drogen ausliefern soll, um den Empfänger festzunehmen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Schmugglern auf der Spur
ProSieben MAXX
Schmugglern auf der Spur

Schmugglern auf der Spur

Alle 2 Staffeln und Folgen