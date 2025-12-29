Schmugglern auf der Spur
Folge 8: Schnee auf Eis
43 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs am Grenzübergang in El Paso stoßen die Beamten auf Kokain im Wert von einer Million Dollar, das in der Kühlanlage des Lkw versteckt ist. In Los Angeles führt Homeland Security einen Einsatz durch, bei dem ein Undercover-Polizist ein Paket voller Drogen ausliefern soll, um den Empfänger festzunehmen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmugglern auf der Spur
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH