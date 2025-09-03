Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 6Folge 6vom 03.09.2025
43 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12

Jedes Jahr erreichen über hundert Millionen Reisende die USA. Unter diesem endlosen Strom an Menschen befinden sich zahlreiche Schmuggler, die ihre Waren illegal ins Land schleusen möchten. Die Mitarbeiter von Homeland Security sind rund um die Uhr im Einsatz, um den Verbrechern auf die Spur zu kommen.

