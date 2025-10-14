Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah

Wasserschaden mit Happy End

sixxStaffel 1Folge 4vom 14.10.2025
Wasserschaden mit Happy End

44 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 6

Das Haus von Azadeh und Mohsen wurde wegen eines Wasserschadens komplett zerstört. Die vierköpfige Familie braucht dringend Hilfe von Nate und Jeremiah. Die Profis ersetzen die kaputten Böden und sanieren die Wände. Die Treppe, die in den ersten Stock führt, muss ebenfalls restauriert und verschönert werden. Die Handwerker bauen eine moderne Küche mit einer großen Kochinsel ein. Zudem wird das Badezimmer im ersten Stock schick eingerichtet.

