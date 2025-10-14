Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 5: Sherrys Retro-Traum
43 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 6
Sherry möchte ihr Elternhaus, in dem sie gerade lebt, renovieren. Doch sie ist an einige schlechte Handwerker geraten, die mehr Probleme verursacht haben. Jeremiah und Nate eilen der Frau zu Hilfe und beginnen mit dem Umbau. Die Handwerker modernisieren die heruntergekommene Küche. Sherry freut sich besonders über die pinken Fliesen. Im Wohnzimmer erneuern die Profis den Boden und richten es im Retro-Stil ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH