Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge 8: Eine Oase der Ruhe
43 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Allan und Janelle haben mit dem Umbau ihres Hauses begonnen, doch dann wurde die junge Frau schwanger, und zudem wurden viele Dinge von der Baustelle gestohlen. Das Paar ist verzweifelt und benötigt dringend Hilfe von Jeremiah und Nate. Die Profis verwandeln den Rohbau in ein richtiges Zuhause. Nach dem Einbau der Wände erneuern die Handwerker die Böden. Aus dem großen, offenen Raum entsteht eine Küche sowie ein Wohn- und Essbereich.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH