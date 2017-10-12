Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge vom 12.10.2017: Strandfeeling Zuhause
44 Min.Folge vom 12.10.2017
Kelly und Jason Kline sind frisch verheiratet und sollten eigentlich in Flitterwochenstimmung sein. Doch als sie die Renovierung ihres Hauses in Angriff nehmen, ist es mit der Romantik vorbei. Da beide keinen Plan und auch keine Erfahrung haben, zerstören sie mehr als sie gutmachen. Und so ist ihr 93 qm Bungalow in Culver City, Kalifornien, bald unbewohnbar, denn es gibt kein Wasser, keinen Strom und keine Wände mehr! Völlig verzweifelt wenden sich die Klines an Nate Berkus und seinen Ehemann Jeremiah Brent und bitten die Design-Gurus um Hilfe. Werden die zwei dem Paar trotz geringem Budget helfen können, ihr Haus und ihre Beziehung zu retten?
