Als Jerald und Hiyas heiraten, wollen sie schnell eine Familie gründen und ein Eigenheim kaufen. Da ihr Traumhaus unerschwinglich ist, erwerben sie die Immobilie direkt daneben - ein Objekt mit drei Schlafzimmern, das, nach Behauptung ihres Maklers, mit etwas Farbe und ein paar kleinen Ausbesserungen perfekt sei. Doch das Haus erweist sich als Groschengrab: Nachdem die Küche renoviert ist, muss das Leck im Pool behoben werden, dann ist der Garten dran. Und schließlich breitet sich Schimmel an den Wänden aus, der vor allem für ihre beiden Kinder gesundheitsgefährdend sein kann. Verzweifelt wendet sich das Paar an die Design-Experten Nate und Jeremiah.
