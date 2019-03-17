Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge vom 17.03.2019: Klein aber oho!
44 Min.Folge vom 17.03.2019
Mark und Heather aus Pasadena, Kalifornien, leben mit ihren beiden Kindern in einem hübschen Haus, doch es fehlt ein Raum. Was aber viel wichtiger ist: Alle Familienmitglieder sind kleinwüchsig und bräuchten eigentlich ein Haus, das auf ihre Größe abgestimmt ist. Die meisten Einbauten und Möbel sind zu hoch - wenn Heather kocht oder die Kids Zähne putzen, müssen sie auf Schemel steigen. Die Familie hatte eine Liste von Umbauplänen, doch dann wurde Heather sehr krank. Die Genesung zieht sich hin, und das Haus wird immer mehr zum Hindernis. Da sich Mark nicht selbst um den Umbau kümmern kann, hofft er nun auf die Unterstützung von Nate und Jeremiah.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.