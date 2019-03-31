Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge vom 31.03.2019: Ein Raum voller Liebe
45 Min.Folge vom 31.03.2019
Normalerweise wenden sich Eigenheimbesitzer an Nate und Jeremiah, doch diesmal ist es eine kalifornische Organisation namens „Covenant House“, ein Obdachlosenasyl für Jugendliche. Hier bekommen die Kids eine Unterkunft, Essen und Hilfe bei der Ausbildung. Die Mitarbeiter sind warmherzig, und das Haus fühlt sich wie ein Zuhause an. Nur der Gemeinschaftsraum, der für Veranstaltungen und Treffen genutzt wird, passt nicht. Er ist düster und ungemütlich. Nun wollen einige Jugendliche, denen Covenant House sehr geholfen hat, etwas zurückgeben und mit Hilfe der Design-Experten aus dem hässlichen Zimmer einen wunderschönen Raum gestalten, der zum Herzstück des Hauses wird.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
