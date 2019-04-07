Schöner wohnen mit Nate & Jeremiah
Folge vom 07.04.2019: Familienglück
45 Min.Folge vom 07.04.2019
Missy und Darren aus Studio City, Kalifornien, haben sich nach ihrer Hochzeit in ein Mid-Century-Haus von 1964 verliebt. Es hat einen riesigen Wohnbereich, ein tolles Esszimmer, Terrazzoböden - und schluckt Geld ohne Ende. Da die Immobilie völlig heruntergekommen war, hat das Paar in den vergangenen 14 Jahren jeden Cent in die Renovierung gesteckt. Sie erneuerten die Schlaf- und Badezimmer, Fenster, Veranda und das Dach. Doch das Wichtigste fehlt noch. Missys aktuelle Küche ist uralt, mit Risse in den Wänden, unmodernen Geräten, kaputten Schränken und Leisten. Doch die Küche soll zum Herzstück des Hauses werden, wo die ganze Familie zusammenkommt.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
